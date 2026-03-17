Kütahay'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurce beldesinde yapılacak olan Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Törene Vali Musa Işın'ın yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Serhat Bağcı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Işın, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri modern yaşam alanlarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Işın, gençlere yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu ifade etti.

Gençlerin toplumun geleceği olduğunu vurgulayan Işın, bu anlayışla il merkezi ve ilçelerde gençlere yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti. Yapımı gerçekleştirilecek Gençlik Merkezi'nin yalnızca gençlerin değil, kadınların ve çocukların da faydalanabileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilecek Çukurca Gençlik Merkezi'nde kütüphane, konferans salonu, çok amaçlı salon, teras kafe, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, sanat atölyeleri ile idari birimler yer alacak.

Tören, yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesimi ve temele ilk harcın konulmasıyla sona erdi.