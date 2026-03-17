Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı kursu eğitim programı başladı.

Kurs kapsamında yetiştiricilere küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi ve hayvan sağlığı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Yetkililer, düzenlenen kurs ile hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin bilgi ve becerilerinin artırılmasının, verimliliğin yükseltilmesinin ve bilinçli hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Eğitim programının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.