Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda "Madde Bağımlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü tarafından verilen "Madde Bağımlılığı" konulu seminere, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) çerçevesinde düzenlenen seminerde, Sosyolog Merve Öğütcü bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadele yolları ve bu konuda gençlerin rolü üzerine sunum gerçekleştirdi.

Bağımlılığın sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir mücadele alanı olduğuna dikkat çeken Öğütcü, "Gençlerimizin bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması, gelecekte daha sağlıklı bir toplumun temellerini atacaktır" dedi.

Etkinlik sonunda Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Sosyolog Merve Öğütcü’ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.