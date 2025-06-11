Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Çocuk Meclisi Masal Etkinliği", Belediye Konferans Salonu’nda çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Miniklerin masalların büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktığı etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, "Şair Anne" olarak tanınan yazar Sultan Serdar Doksöz çocuklara özel masal anlatımı ve söyleşi gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi anlatımıyla büyük beğeni toplayan Doksöz, çocuklarla güçlü bir bağ kurarak unutulmaz bir deneyim sundu.

Masal etkinliğinde ayrıca, küçük yaşına rağmen yazarlık kariyerine adım atan Minik Yazar M. Alp Kaleli de yer aldı. "Can Dostum Kahve" adlı kitabının imza gününde okuyucularıyla buluşan Kaleli, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’nden sahiplendiği köpeğiyle yaşadığı hatıraları kaleme aldığı eseriyle hayvan sevgisi ve dostluk üzerine anlamlı mesajlar verdi.

Etkinliğe Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ile Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül de katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen yetkililer, etkinliği yerinde takip etti.