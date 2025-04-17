Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda " I. Kalite Meslektaş Paylaşımları" etkinliği çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda " Öğr. Gör. Serkan Yücel ve Öğr. Gör. İbrahim Halil Saraç tarafından gerçekleştirilen toplantıya Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda, akademik birimlerin yürüttüğü akreditasyon ve kalite iyileştirme süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, bu süreçlere ilişkin yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, etkinliğin sonunda bilgilendirme sunumunu yapan Öğr. Gör. Serkan Yücel ve Öğr. Gör. İbrahim Halil Saraç’a ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğin Emet Meslek Yüksekokulunda kalite standartlarının artırılması ve akreditasyon süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi adına önemli bir adım olduğu belirtildi.