Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen "Kütahya ve Kitap Kültürü" panelinde, Cumhuriyetin 100. Yılı’nda 100 Kitap Projesine katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

Emet Meslek Yüksekokulunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan’a da projeye katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Etkinlik, Fen-Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, dekanlar, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılış konuşmasında, Cumhuriyetin 100. Yılı’nda 100 Kitap Projesi’nin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu panelin de bu başarının bir simgesi olduğunu ifade etti.