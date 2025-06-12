Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Simav ilçesinde son dönemde yaşanan depremler ile ilçenin genel depremsellik durumu ve afet riskine yönelik yapılması gereken çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Simav ilçesinin depremsellik yapısı, yakın dönemde meydana gelen sarsıntılar, mevcut yapı stokunun durumu, kamu binalarının güvenliği, afet hazırlık çalışmaları ve risk azaltma stratejileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Musa Işın, toplantıda yaptığı konuşmada, depreme karşı dayanıklı şehirler inşa etmenin önemine vurgu yaparak, özellikle kırsal alanlardan kent merkezlerine kadar tüm bölgelerde yapı güvenliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Vali Işın, tüm kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalışarak gerekli önlemleri hızla hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan ve Simav İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Sarıbaş katıldı.

Toplantı, alınacak yapısal ve yönetsel önlemlerin belirlenmesi ve uygulamaya yönelik planlamaların yapılmasıyla sona erdi.