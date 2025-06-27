Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokuluna (MYO) bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personellerden Doç. Dr. Tuğba Alp Arıcı ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan’a 2024 yılı akademik teşvik ödülü verildi.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü makamında düzenlenen törende akademik personellerden Doç. Dr. Tuğba Alp Arıcı ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan’a 2024 yılı akademik teşvik ödülleri Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından takdim edildi. Rektör Kızıltoprak, akademik personelleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.