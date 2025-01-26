Emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklere çorap, atkı ve eldiven gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mevlüde öğretmenin hediyelerinin teslim alındığı anları sosyal medyada paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklerimiz için çorap, atkı, eldiven hediye etmek istediğini belirterek bizlere ulaştı. Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek, Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık. Hayırsever öğretmenimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” denildi.