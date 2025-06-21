Manisa’nın Kula ilçesinde uzun yıllar eğitim camiasında görev yapan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunan emekli öğretmen, müzisyen ve şair Şevket Akar, dördüncü kitabı ’Sevgi Uğruna’ isimli romanını okuyucularla buluşturdu.

Kula’nın sevilen simalarından biri olan ve bugüne kadar kaleme aldığı eserlerle edebiyatseverlerin takdirini kazanan Akar, bu kez kendi yaşamından ilham aldığı bir romanla edebiyat dünyasında yerini aldı. 242 sayfalık roman, Akar’ın öğretmenlik mesleğine adım attığı ilk yıllardan itibaren yaşadığı gerçek olaylardan esinlenilerek kaleme alındı.

Kitabın isminin de altını çizen Akar, "Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışıyorum. Kitabımın isminden de anlaşılacağı gibi, bu eser sevgi uğruna yaşananları anlatıyor. İçeriğinde sevgi var, saygı var, çile var. Bir köy öğretmeninin hayat yolculuğundan izler taşıyor. Gerçek yaşamdan kesitlerle okuyucuyu duygusal bir yolculuğa çıkarıyor." sözleriyle romanının temel duygusunu ifade etti.

Akar’ın daha önce yayımlanan şiir kitapları ise ’Söyleyemediklerim’, ’Seni Hiç Özlemedim’ ve ’Atlas Deniz’ isimlerini taşıyor.

Yeni romanı Sevgi Uğruna ise yalnızca bir öğretmenin hikayesini değil; aynı zamanda Anadolu’nun farklı köylerinde yaşanan kültürel, sosyal ve insani değerlere dair samimi bir anlatım sunuyor.