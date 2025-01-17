Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’nın Yuva Mahallesi’nde yaşanan sel afetinden zarar gören hayvan üreticilerine saman yardımında bulundu. Belediye ekipleri, tespit ettikleri kırsal bölgelerdeki üreticilere yardım ulaştırarak üreticilerin hayvan yemi ihtiyacını giderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen saman ve yonca balyaları Elmalı’da sel afetinden zarar gören üreticilere verildi. Yapılan afet yardımları kapsamında 388 balya saman, 50 balya yonca ücretsiz teslim edildi. Yapılan yardımlar Yuvalı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir ekipleri yanlarında oldu

Elmalı Yuva Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, yaşanan afette can kaybı olmadığını ancak besihane ve evlerin sular altında kaldığını söyledi. Muhtar Demir, “Büyükşehir bizim yanımızda oldu. Yollarımızı temizlediler, açtılar. Besihanelerimize giren sular nedeniyle hayvancılarımızın saman ve yem zararı oldu. Büyükşehir ekipleri burada yemimizi samanımızı karşılıyor. Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yuva çiftçisinden başkan Böcek’e teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin saman desteğinden yararlanan Durmuş Güneş de Yuva Mahallesi’nde küçük çaplı hayvancılık yaptığını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen saman desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Güneş, “Burada kendimizi geçindirecek kadar hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle hayvan barınaklarımız su altında kaldı. Hayvan yemleri kullanılamaz hale geldi. Afetten birkaç gün sonra Büyükşehirden ekipler geldi ihtiyaçlarımızı sordular. Hasarları tespit ettiler. Bugün de saman ve yonca desteğinde bulundular. Bu destek bizim için çok önemli. Para ile almaya kalksak alamayacak, borçlanacaktık. Belediye ekipleri hiçbir ücret almadan kapımıza kadar getirip samanları teslim ettiler. Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e bizleri düşündüğü ve destek olduğu için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.