Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, ara tatile giren öğrencilerin zaman geçirmek için dijital cihaz kullanımının cazip gelebileceğini belirterek, ebeveynlere, “Dijital cihaz kullanımını sınırlayarak günleri daha verimli geçirmelerine özen göstermelisiniz” dedi.

Okul zili ara tatil için çaldı ve öğrenciler için 15 günlük tatil süreci başladı. Ancak öğrencilerin bu tatili sadece boş geçirilecek bir zaman dilimi olarak görmemesi gerekiyor. Çünkü bu süreci hem eğlenerek hem de kendini geliştirerek değerlendirmeleri gelecekteki başarıları için atılmış adımlardan biri olabilir.

Ara dönemi bilinçli bir şekilde planlamanın, öğrencilerin ikinci döneme daha dinç ve motive bir şekilde başlamalarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sunacağını söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, ebeveynlere bu süreci verimli geçirmeye yardımcı olacak 8 önerilerde bulundu.

"1. Günlük bir planları olsun

Tatil süresince günleri plansız geçirmek, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan tatilin bitmesine neden olabilir. Bunun yerine, her gün için belirli bir program yapmak faydalı olacaktır. Ders tekrarı, kitap okuma, egzersiz yapma ve dinlenme gibi aktiviteleri içeren dengeli bir plan oluşturmak, zamanı verimli kullanmalarına ve bu konuda alışkanlık kazanmalarını sağlar.

2. Kitap okumaya zaman ayırın

Ara tatil, ders yoğunluğundan dolayı vakit ayıramadıkları kitapları okumak için iyi bir fırsat sunar. İlgilerini çeken romanlar, bilgi edinmek istedikleri konularla ilgili kitaplar veya kişisel gelişim eserleri okuyarak hem zihinlerini dinlendirebilir hem de kelime dağarcıklarını geliştirebilirler.

3. Eksiklerini gözden geçirin

Birinci dönemde zorlandıkları dersleri belirleyerek eksiklerini tamamlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Özellikle matematik, fen bilimleri veya yabancı dil bilgisi gibi konuların tekrarını yapmak, ikinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlar. Ancak çalışma sürelerini çok uzun tutmayarak onlara mola için de zaman tanımayı ihmal etmeyin.

4. Teknoloji kullanımını sınırlayın

Tatilde zaman geçirmek için telefon, tablet veya bilgisayar kullanımı cazip gelebilir. Ancak aşırı teknoloji kullanımı, zaman kaybına ve göz yorgunluğuna neden olabilir. Bu yüzden dijital cihaz kullanımını sınırlayarak günleri daha verimli geçirmelerine özen göstermelisiniz. Eğitici belgeseller izlemeleri için teşvik etmek veya online kurslarla kendilerini geliştirmelerini sağlamak faydalı alternatifler olabilir.

5. Aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirsinler

Okul dönemi boyunca dersler ve ödevler nedeniyle aile bireyleriyle ve arkadaşlarıyla yeterince vakit geçirememiş olabilirler. Ara tatili, sevdikleriyle kaliteli zaman geçirmeleri için değerlendirmelerine yardımcı olun. Birlikte oyunlar oynamak, doğa yürüyüşlerine çıkmak veya sinema keyfi yapmak, sosyal bağları güçlendirirken aynı zamanda stres atmalarını sağlar.

6. Hobi edinmelerini teşvik edin

Ara tatil, yeni şeyler öğrenmek ve kendilerini geliştirmek için güzel bir fırsattır. Müzik aleti çalmayı öğrenmek, resim yapmak, fotoğrafçılıkla ilgilenmek veya bir spor dalında ilerlemek gibi faaliyetler hem eğlenceli hem de öğretici olacaktır. Kendilerini geliştirdiklerinde özgüvenlerinin de arttığını fark edeceksiniz.

7. Fiziksel aktiviteleri ihmal etmeyin

Uzun saatler boyunca ders çalışmak veya ekran başında vakit geçirmek sağlıklarına zarar verebilir. Bu nedenle ara tatilde fiziksel aktivitelere yönelmek önemlidir. Açık havada yürüyüşe çıkmak, spor yapmak veya basit esneme hareketleri bile vücutlarını dinç tutarak hem fiziksel hem de zihinsel anlamda daha iyi hissetmelerini sağlar.

8. Yeni yerler keşfedip kültürel etkinliklere katılın

Bu tatil, çevrelerini keşfetmeleri ve yeni yerler görmeleri için harika bir şanstır. Müze ziyaretleri, tarihi mekân gezileri veya sanatsal etkinliklere katılmak, kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olur. Bulunduğunuz şehirdeki etkinlikleri araştırarak tatili daha dolu dolu geçirmelerine yardımcı olabilirsiniz."