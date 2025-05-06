Elektronik sigara (e-sigara) kullanımının gençler arasında yoğunlaşan bir bağımlılık haline geldiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ket Alkan, "Dünyada 13-15 yaş grubundaki 38 milyondan fazla ergende e-sigara kullanımı mevcuttur. E-sigara, agresif pazarlama stratejisi güden tütün sektörünce sigara içmeyenler için de cazibe olarak sunularak normal sigara içicilerinin bırakma hedeflerini baltalamaktadır. Mevcut sigara içicileri için doğrusu, bağımlılıktan kurtulmak amacıyla profesyonel bırakma merkezlerinden destek almaktır" dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ket Alkan, elektronik sigara kullanımının zararları hakkında açıklamalarda bulundu. Elektronik sigara (e-sigara) kullanımının gençler arasında yoğunlaşan bir bağımlılık haline geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Alkan, "Tütün sektörü aroma ve tat katkı maddeleri ile ergenleri bağımlı yapma stratejisi uygulamaktadır. E-sigaralardan gençleri korumak gereklidir. Bunu da, ergenlerde tüm tütün ve aromalı tütün ürünlerinin yasaklanmasını vetütün satın alma yaşının 18’den 21’e çıkarılmasını sağlayarak başarabiliriz" diye konuştu.

"Dünyada 38 milyondan fazla ergen e-sigara içicisi"

İstatistiki verilerden bahseden Uzm. Dr. Alkan, "Dünyada 13-15 yaş grubundaki 38 milyondan fazla ergende e-sigara kullanımı mevcuttur. ABD’de 2,5 milyon, AB’de ise 8,3 milyon e- sigara içicisi genç belirlenmiştir. Erkek ve kız çocuklarda e- sigara kullanım oranı benzer bulunmuştur (yüzde 12). ABD’de gençlerde e- sigara ve tütün kullanımı 2001 yılında yüzde 13 iken 2018’de bu oranın yüzde 20,8 ’e yükselerek tahmini 3 milyon öğrenciye ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu gençlerin tütün sektörünce nasıl ele geçirildiğinin ispatıdır" dedi.

E-sigaranın zararlı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Alkan, "E-sigara, agresif pazarlama stratejisi güden tütün sektörünce sigara içmeyenler için de cazibe olarak sunulmakta olup, eski sigara içicilerin sigarasız kalma isteklerini ve bırakma yolundakilerin hedeflerini baltalamaktadır. Mevcut sigara içicileri için önerilen, bağımlılıktan kurtulmak amacıyla profesyonel bırakma merkezlerinden destek almaktır" şeklinde konuştu.

"Kalp krizine ve astıma neden olabiliyor"

E-sigaranın vücuda zararlarını anlatan Uzm. Dr. Alkan, şunları söyledi:

"E-sigara aerosollerindeki propilenglikol, flavourinler, nitrozaminler ve metaller kimyasal oksitlenme ve inflamasyon oluşturarak damarlarda tromboz (pıhtı), damar hasarı, koroner damar kasılması oluşturur. Bu mekanizmalarla koroner damarlardaki kan akışı azalarak kalp krizi ve ani ölümler meydana gelebilir. Akciğerlerde ise hava yolu ve boğaz irritasyonu ile gıcık, öksürük, pnömoni, hava yolu duyarlılığı ve astıma neden olabilmektedir. Ayrıca e-sigara içeriğinde bulunan formaldehit ve asetaldehit gibi zehirli maddeler kanser yapıcı etkiye sahiptir. E-sigara aerosollerine pasif maruziyetin dahi kanser, kalp hastalıkları, amfizem ve astım riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Ergenlerde (adolesanlarda) yoğun nikotin maruziyeti özellikle beyin ve nörolojik hasara neden olmaktadır."

"Tüm e- sigaralar önemli sağlık riskleri taşır"

E-sigaranın dünya çapında 40 ülkede e-sigaraların yasaklandığını dile getiren Uzm. Dr. Alkan, "Tüm e- sigaralar önemli sağlık riskleri taşır ve nikotin bağımlılığına yol açar. Sigara bırakmak için e- sigaraya başlanmamalıdır. E- sigaraların tütün sigarasını bırakmaya yardımcı olduğuna dair bir veri yoktur, kanıtlar yetersizdir. E- sigara, sigarayı bırakmak için nikotin replasman tedavisi olarak desteklenemez. Kullanılması asla uygun değildir. Kapalı alan yasağının geleneksel sigaralarda olduğu gibi e- sigaralar açısından da geçerli olması kanaatindeyiz" dedi.