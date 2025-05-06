Osmaniye’de kent müzesi ile 5 katlı binanın yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonları kameraya yansıdı.
Alibeyli Mahallesi’ndeki Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi’nin panel duvarından kedi sesi geldiğini fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin duvarı kırmasıyla yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan 5 katlı binanın çatı katındaki yağmur suyu borusunda mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedavisi yapılan 3 yavru kedi barınağa teslim edildi.