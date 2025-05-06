Kuruluşunun 61.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan GKV Özel Okulları öğrencileri akademik başarılarını sportif sosyal kültürel ve sanatsal başarılarla taçlandırmayı sürdürüyor. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okul Sporlarının organize ettiği jimnastik müsabakalarına katılan GKV’li öğrenciler elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Minik A-B Erkekler/Minik A-B Kızlar Artistik Jimnastik Müsabakaları ve Küçük Yıldızlar ( Kızlar-Erkekler) Jimnastik müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu ve GKV Özel Ortaokulu öğrencileri kendi kategorilerindeki şampiyonlukları kimseye bırakmadı. Düzenlenen yarışmalara katılan GKV Özel İlkokulu Minik B Erkek Takımı İl Birincisi, Minik B Kızlar Takımı İl Üçüncüsü, Minik B Erkek Bireysel Müsabakalarda ise Çınar Ergen Kendi Yaş ve Kategorisinde İl Üçüncüsü oldu. Gaziantep’te müsabakalara katılan GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden Çınar Ergen, Yiğit Bitlice, Selim Eren Kaya, Enes Ali Bağcı, Erva Kavsara, Deniz Ay, Elif Şahin, Gökçe Duru, Elif Taşkın, Ayza Çataldeğirmen, Almira Kızıklı, Elisa Gülşen, Ayça Kılıç, Melina Gündoğ ve Defne Akyılmaz’ı başarılarından dolayı kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası arenada da başarı beklediklerini ifade etti.

GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden rekor madalya

Diğer taraftan Gaziantep Gençlik ve Spor İl müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Gaziantep’te düzenlenen Küçük Yıldızlar ( Kızlar-Erkekler) Jimnastik müsabakaları sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri de gösterdikleri üstün performansla isimlerini başarı listesine onurla yazdırdı. Yarışmaya takım halinde katılan Elif Ela Karabulut, Ada Yağcı, ve Öykü Özahi takımı küçük kızlar kategorisinde il 2.si, Serra Savrun, Ada Yanık takımı Yıldız Kızlar kategorisinde il 1.si olurken Furkan Mete Ercan bireyselde Küçük Erkekler kategorisinde il 2.si, Ada Yağcı Küçük Kızlar kategorisinde il 4.sü, Serra Savrun Yıldız Kızlar kategorisinde il 2.si ve Ada Yanık il 3.sü olarak müsabakaları tamamladı.

GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, başarılı öğrencileri kutlayarak önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası başarılara imza atılacağını dile getirdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin sertifikalarını GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet verdi.