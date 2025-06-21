İnoto Satış Müdürü Okan Nakipoğlu, Kayserililerin elektrikli araçlara ilgisinin arttığını söyleyerek, elektrikli araç satışının iyi olduğunu kaydetti.

Elektrikli araçların özellikleri vatandaşları kendine çekerken, Kayserililerde elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Birbirinden farklı özellikleri, tasarruflu yakıtı ve menzilleri ile ön plana çıkan elektrikli araçlar, teknolojileri ile de dikkat çekiyor. İnoto Satış Müdürü Okan Nakipoğlu, "Elektrik araç satışı Türkiye piyasasında yüzde 20’lere ulaştı. Firmamızda yüzde 60’lar civarında elektrikli araba satmaya başladık. Elektrikli otomobile inanılmaz bir ilgi oluştu. Yakıtın daha düşük olması, elektrikli araçların teknolojiye daha hakim olması gibi sebeplerden dolayı vatandaşlar elektrikli araçları daha çok tercih etmeye başladı" dedi.

Elektrikli araçların avantajlarından bahseden Nakipoğlu, "Elektrikli araçlar yakıt anlamında insanların daha düşük paralar ödemesine sebep oluyor. Ciddi bir bakım gerektirmiyor. 30 bin kilometre gibi bir bakım süreci var. Benzinli araçlarda 15 binde, dizel araçlarda ise 10 binde bir bakım gerektiriyor. Bakım ücretleri de buna göre değişim gerekiyor. Elektrikli araçlar daha teknolojik olduğu için daha verimli bir kullanım sağlıyor. Aynı zamanda doğaya inanılmaz derecede faydalı araç. Emisyon oranı sıfır. Gaz salınımı söz konusu değil. Elektrikli araçların en büyük özelliği sürekli bir gücü barındırması. Gaza yada frene bastığınızda gücünüz sürekli devam etmektedir. Bunlar elektrikli araçların en büyük avantajları" diye konuştu.