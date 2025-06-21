Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Türk halk oyunları gösterisi, yoğun ilgi gördü.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait halk oyunlarının sahnelendiği etkinlik, izleyenleri kültürel bir yolculuğa çıkardı. Yaklaşık bir yıl süren hazırlıkların ardından sahneye çıkan Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği (VEGED) Halk Oyunları Ekibi, performanslarıyla salonu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri, eğitmenler Fatih Yazıcı, Abbas Demir, Eren Ocaktan, Bünyamin Akçan, Nagehan Atmaca Hacıeminoğlu ve Ayşe Çalış’ın rehberliğinde hazırlandı.

"Bu toprakların sesi halk oyunlarımızda saklı"

Etkinlik öncesi konuşan eğitmen Fatih Yazıcı, halk oyunlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu toprakların sesi, rengi, ritmi halk oyunlarımızda saklı. Kültürümüzü yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak bizim için bir görev. Bugün burada sadece bir gösteri değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği sahneye taşıdık" ifadelerini kullandı.

Plaketlerle onurlandırıldılar

Gösteri sonunda Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, sahneye çıkarak eğitmenlere katkılarından dolayı plaket verdi. VEGED Başkanı Rahmi Günindi de organizasyona katkı sunan sponsor firmalara teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ise gösterinin hazırlanmasındaki emeği nedeniyle Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça ve sunuculuk görevini üstlenen Fatma Özalıcı’yı plaketle onurlandırdı.

Gecenin sonunda eğitmenler, halk oyunları ekibi ve protokol üyeleri sahnede hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı etkinliği ölümsüzleştirdi.