Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edilerek kalite güvencesinde önemli bir başarıya imza attı. Kurumsal Akreditasyon Belgesi düzenlenen törende YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’a takdim edildi.

Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, akredite edilen 22 yükseköğretim kurumunun rektörleri ile kalite birimleri sorumluları katıldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptığı konuşmada son yıllarda Selçuk Üniversitesinin uluslararası sıralamalarda ve sürdürülebilirlik hedeflerinde önemli mesafeler kaydettiğini vurguladı. Bu gelişmeleri kurumsal hale getirmenin yolunun, kalite güvence sistemlerinin güçlü bir şekilde işlemesinden geçtiğini belirten Yılmaz, "Tam da bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Yükseköğretim Kalite Kurulumuz tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda üniversitemiz Tam Akreditasyon almaya hak kazandı. Bu karar, Selçuk Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarındaki kurumsal yetkinliğinin açık bir teyididir. Yükseköğretim kurumlarının kalite süreçlerini iyileştirmeye yönelik Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışmaları son derece yerinde ve gereklidir. Kapsamlı bir kurulun yaptığı detaylı incelemeler sonucunda verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi’nin, üniversitelere dinamizm kazandıracağına ve kurum kültürlerinde hesap verebilirliği artıracağına inanıyorum" dedi.

Rektör Yılmaz, akreditasyon sürecinde emeği geçen Kalite Komisyonu üyelerine, değerlendirme sürecini yürüten ekip ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’a teşekkür etti.