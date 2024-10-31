Samsun’da elektrik dağıtım şirketi çalışanları, “Kızılay Haftası” çerçevesinde kan bağışında bulundu.

Kızılay tarafından “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla tüm Türkiye’de başlatılan kampanyaya YEDAŞ çalışanları da destek verdi. YEDAŞ Genel Müdürlük binası önünde konumlandırılan Kızılay kan bağışı aracında, çalışanlar ve bölgede bulunan vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kan bağışının, acil ihtiyaç durumlarında hayat kurtardığını vurgulayan şirket, 96 kişinin kampanyaya dahil olmasını sağladı.

Düzenlenen kan bağışı kampanyası, bölge halkı ve YEDAŞ çalışanlarının büyük ilgisiyle tamamlanırken, kan bağışının acil sağlık ihtiyaçları için kritik bir kaynak olduğu vurgulandı. Kızılay, YEDAŞ’ın bu anlamlı desteği için teşekkürlerini sunarken, gelecekte de bu tür ortak projelerle topluma hizmet etme yolunda iş birliğinin devam edeceğini bildirdi.