Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 17. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu’nun konuğu olacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 17. haftasında Çimentaş Elazığspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile 2-2 berabere kalarak 4. sırada kalan bordo-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Mersin’e gitti. Cumartesi günü Mersin’de maçın son çalışmasını yapacak olan Elazığspor’da tek eksik sarı kart cezalısı Mikail Koçak.

22 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Mersin Stadyumunda oynanacak maçı İstanbul bölgesinden klasman hakemi Oğuzhan Gökçen yönetecek. Elazığspor bu maç öncesi topladığı 29 puanla 4. sırada yer alırken, Mersin ekibi 9 puanla 17. durumda.

Bu maçla birlikte Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta devre arasına girecek olan Elazığspor’da teknik heyet ve futbolcular izne ayrılacak.