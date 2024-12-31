Elazığ’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından okulda temizlik yapıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da temizliği yerinde inceleyip, yükümlülerle sohbet etti.

Elazığ’da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimde 14 yükümlü Mezre Ortaokulu’nda temizlik yaptı. Öğrencilerin okuldan çıkmasıyla birlikte okula gelerek temizliğe başlayan yükümlüler, okulun içinden başlayarak bahçeyi temizledi. Denetimli Serbestliğin 20. yılı münasebetiyle düzenlenen programdan dolayı Elazığ’da olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da Mezre Ortaokulu’na gelerek yükümlülerin yapmış olduğu temizliği yerinde inceleyip, Cumhuriyet Savcısı Aşkın Yeğin’den bilgiler aldı.

Elazığ’da denetimli serbestliğin 20. yılı münasebetiyle düzenlenen bölge toplantısına katılmak için Elazığ’da olduklarını belirten Yıldırım, "Adalet Bakanımızın talimatıyla bölge toplantılarından ilkini Elazığ’da gerçekleştirme kararı almıştık. Güzel bir gün ve toplantı yaptık. Denetimli serbestlik faaliyetlerimizin kamuoyu açısından tanınması açısından, içeriğinde çok zengin bilgilendirmeler oldu. Hocalarımız farklı perspektiflerden denetimli serbestliği anlatmış oldu. Denetimli serbestliğin kamuoyu tarafından bilinen imza atmak dışında, başka önemli faaliyetleri de var. Bu faaliyetleri vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Faaliyetler içerisinde kişilerin ihtiyaçlarına yönelik psiko-sosyal gibi faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizden birisi de denetimli serbestlik yükümlüsü olarak bulunan arkadaşlarımızın sosyal hayata adaptasyonu için kamu yararına çalışma tedbirlerimiz var. Bunları bir yandan kamunun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, bir yandan da yükümlülerimizi çalışarak kamuya faydalı ve en önemlisi kendi insanına faydalı olarak bu yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışma tedbiri infaz edilerek yerine getirilmiş oldu. Birçok kamu kurumumuzun küçük ihtiyaçları giderilmiş oldu. Bugün Elazığ’ımızda benim de öğrencisi ve mezunu olduğum Elazığ Mezre Ortaokulundayız. Burada olmak bizim açımızdan özel bir anlam taşıyor. Bugün burada 14 yükümlümüz temizlik hizmetini destek olarak veriyor. Biz de hem sembolik olarak yükümlülerimizin yaptığı hizmeti yerinde görmek için hem de bu hizmetlerin kamuoyu tarafından duyulmasını sağlamak için buraya gelmiş olduk" dedi.

Temizlik programına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’ın yanı sıra, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, Elazığ Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Adalet Bakanlığı personeli ve okul idarecileri katıldı.