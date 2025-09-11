Elazığ’da yarım saat ara ile aynı caddede meydana gelen ikinci bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi aldığı bıçaklı darbesiyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yarım saat önce aynı caddede meydana gelen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.