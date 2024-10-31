Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 7 parça halinde 207,01 gram esrar, 5 parça halinde 5.66 gram metamfetamin, 5 parça halinde 6,81 gram kannobinoid, 5 adet Extacy, 1 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2’sine ise adli kontrol kararı verildi.