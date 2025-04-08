Elazığ’da üniversite öğrencileri düzenledikleri mini konser ile kanser hastalarına ve yakınlarına moral verdi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde Kanser Haftası nedeni ile bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konservatuvar öğrencileri kanser hastası ve yakınlarına moral olması amacıyla mini bir konser verdi. Çeşitli ikramların sunulduğu etkinliğe, Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Özgüler, Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Arif Pamuk, hastane idarecileri, sağlık çalışanları, kanser hastaları ve yakınları katıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Arif Pamuk, "Hasta ve hasta yakınlarımıza bir moral, motivasyon sağlamak için bu etkinliği düzenledik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliği düzenlerken amacımız aynı zaman erken tanıdır. Tedavi gören hastalarımız var. Onların bu uzun süreçte yanında olmak, yanlarında olduğumuz göstermek için etkinlik düzenledik. Genç ve dinamik bir kliniğiz. Elimizden gelen her şeyi sağlamaya talibiz" dedi.