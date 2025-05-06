Elazığ’da ’Sokaklar bizim 5x5 futbol ve 3x3 basketbol kupasına’ kayıtlar başladı.

Çocukların spora olan ilgisini artırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek olan ’Sokaklar bizim 5x5 futbol ve 3x3 basketbol kupasına’ kayıtlar başladı. Elazığ’da maçlar 19-26 Mayıs 2025, bölgede finaller 25-30 Haziran 2025 ve Türkiye finali 6-8 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Bu organizasyon ile çocuklar ve gençler arasında iletişimi güçlendirmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amaçlanıyor" denildi.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında müracaatlarını e-devlet spor bilgi sistemi üzerinden veya Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor faaliyetleri birimine yapmaları gerekiyor.