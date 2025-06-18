Elazığ’da yaz mevsimine rağmen kentin bazı noktalarında sobalar yeniden yakılmaya başladı.

Elazığ’da son dönemlerde yaşanan ani hava değişimleri vatandaşların sobaları yeniden yakmasına sebep oldu. Şehirde gündüzleri sıcak hava etkili olurken, akşam saatlerinde havalar serin, kırsalda ise soğuk oluyor. Merkeze bağlı Sütlüce köyünde akşam etkisini gösteren soğuk havada sobasını yakan Fatih Çakar, "Maalesef Elazığ bir türlü yazı yaşayamadı. Halen görüyorsunuz elimizde odunlarla soba yakmaya ve ısınmaya devam ediyoruz. Bir yanda kuzine üzerinde çay ve sohbet, bir yanda sobamızı yakmaya devam ediyoruz. Bu sene Elazığ’a yaz gelmeyecek gibi. Büyük ihtimalle biz odun-kömür sevkiyatı için yeni hayallere dalmış olacağız" dedi.