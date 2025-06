Manisa Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Esma Çakıroğlu’nun (64) organları, kızları tarafından bağışlanarak en az 5 hastaya umut oldu. Beyin ölümü gerçekleşen Çakıroğlu’nun karaciğer, böbrekler ve korneası, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması sebebiyle Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Esma Çakıroğlu, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Çakıroğlu’nun organları, kızları Gizem Başateş ve Sibel Akkar tarafından bağışlandı.

"Organ bağışı hayat kurtarır"

Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Önder Yıldırım, beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin duyarlılığına dikkat çekerek, "Hastamızın bugün yoğun bakımda 6. günüydü ve beyin ölümü gerçekleşti. Aile hastanın birçok organını bağışladı. Ailenin bu duyarlılığı bizim için örnek alınacak kadar çok kıymetli" dedi.

Kızlarından anlamlı açıklama

Esma Çakıroğlu’nun kızı Gizem Başateş, organ bağışının önemine vurgu yaparak, "Sonuçta biz bir kayıp yaşıyoruz, bizim için çok üzücüydü o kararı almak. Ama bu konu hakkında çok düşünmemize gerek yoktu. Annemi yaşatamadık. En azından bir parçasının başka bir bedende umut olmasını, onun için bir ışık olmasını umarak böyle bir karar verdik. Umarım başka bir bedende bir parçasını yaşatırız, senelerce başkasına umut olur, ışık oluruz. Bu parçasının toprak altında yok olmasından da başkasının bedeninde taşıyarak ona umut olmasını, yaşamının daha fazla uzun sürmesini sağlamalarını isterim. Çok üstünde düşünülecek bir konu değil bana sorarlarsa, kesinlikle ben sağlıklı olan organlarının toprağın altında yok olmasını tercih etmem. Başkalarına can olmasını umut ediyorum. Umarım o aileler de bize ulaşır, onları görmek isteriz. Annemizin parçalarının kimlerde can bulduğunu, kimlerin bedeninde olduğunu bilmek isteriz. Bence hiç düşünmelerine gerek yok, organ bağışı hayat kurtarır diyoruz her zaman. Dostlar sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Beyin ölümü gerçekleşen Esma Çakıroğlu’nun organları, Manisa Şehir Hastanesine gelen 5 kişilik uzman ekip tarafından alınarak nakledilecek hastalara ulaştırılmak üzere ambulanslarla yola çıkarıldı.