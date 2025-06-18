Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Kenan Gülerci yaz mevsiminin gelmesiyle yayla turizmi açısından Dumlubaba’nın tatilcilerin gözde mekânı olacağını hatırlatarak Dumlubaba suyunun iyileştirilmesi ve halk arasında kutsal su olarak bilinen kaynak suyun üzerine yasa dışı dökülen betonun temizlenmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Başkan Kenan Gülerci açıklamasında şunları kaydetti; "Karların erimesiyle Mescit dağlarının halk arasında, tarihi kaynaklarda kutsal su olarak tanımlanan Dumlubaba suyu mevkiinin geçen yıl ilk adımın atıldığı gibi bu yaz döneminde de yayla turizmi bakımından tatilcilerin uğrak yeri olacağını öngörüyoruz. Okulların tatil olmasıyla sılayı rahim için memleketimize gelen hemşerilerimizin, sıcak yaz günlerinde yayla serinliğini yaşamak isteyen vatandaşlarımızın Dumlubaba’ya çıkmak isteyeceklerini biliyoruz.

Dernek olarak bizler de bir takım sosyal - kültürel etkinliklerin hazırlık çalışmalarını yürütmekteyiz. Dumlubaba’ya çıkan yollarının iyileştirilmesi ve su kaynağındaki beton blok tamamen kaldırılmalıdır. Bu durumda Dumlubaba’nın gerek Akdağ mahallesinden gerekse Güngörmez mahallesinden çıkan yollarının iyileştirilmesi için destek bekliyoruz. Ayrıca şehrimizin binlerce yıllık kültür ve tabiat mirası olan suyun kaba betonlarla kapatılmış olması kabul edilemez. Kamuoyu bu konuda geçen yıl tepkisini koymuş, suyun üzerindeki kaba beton kırılmıştı; ancak suyun üzerindeki hafriyat ve beton blok tamamen kaldırılmadı.

Dumlubaba suyu dünya mirasıdır

Bu coğrafyanın ortak değeri olan su hiçbir şahsın özel mülkü değildir. Dumlubaba’ya özel ilgisi olduğunu bildiğimiz Sayın Valimizden bu kıymetli suyun üzerindeki betonun tamamen temizlenmesi için sorumlulara talimat vermesini bekliyoruz."