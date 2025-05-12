Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige yükselme Play-Off 1. turunda nefesleri kesen maçta Sivasgücü ile Siverek Belediyespor Elazığ’da kozlarını paylaştı. Siverek Belediyespor penaltılarla turladı

Bölgesel Amatör Lig Play-Off 1. kademe maçında Sivasgücü - Siverek Belediyespor maçına Elazığ ev sahipliği yaptı. Doğukent Stadında oynanan maçın normal süresi 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Siverek Belediyespor toplamda 5-3’lük skorla bir üst tura yükseldi.