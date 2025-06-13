Elazığ Belediyesi, çevrenin korunması ve daha temiz bir Elazığ hedefi ile Cumhuriyet Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin dört bir yanında günlük temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda her hafta mahallelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha temiz bir Elazığ hedefi ile yoğun mesai sürdüren ekipler, bu hafta Cumhuriyet Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışmasında bulundu. Ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ana arterler, sokaklar, caddeler ve camilerde süpürme, yıkama ve çöp toplama işlemi yapıldı, konteynerlerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik çalışmalarında 9 adet vakumlu araç, 3 adet buharlı araç, 4 adet arazöz, 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet cami halı yıkama aracı, 3 adet HSÇK (Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası) çöp araçları yer aldı ve toplam 75 kişilik ekip ile mahalle genelinde hijyen sağlandı.