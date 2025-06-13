Elazığ Valiliği, kentteki konteyner kentlerde verilen ücretsiz elektrik ve su hizmetini 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılacağı; konteynerlerde kalan tüm ailelerin tahliye işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "2020 yılında ilimizde meydana gelen deprem sonrasında, afetzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan geçici barınma merkezlerinden ikisi hâlen hizmet vermekte olup, Elazığ Merkez ve Sivrice ilçelerinde bulunan konteyner kentlerde toplam 275 aile konaklamaya devam etmektedir. Bu ailelerin 84’ü konut hak sahibi, geri kalanları ise kiracı vb. durumdaki vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Söz konusu ailelerden 131’i, yaklaşık 5 yıldır geçici barınma merkezlerinden faydalanmakta; bu süre zarfında elektrik, su ve barınma giderlerinin tamamı AFAD Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, konteyner kentlerde kalan ailelere düzenli olarak gıda yardımı ile birlikte Esen Kart kapsamında aylık 4.500 TL tutarında ayni ve nakdi yardımlar da 5 yıldır devam etmektedir. Ancak yapılan denetimler neticesinde, yaklaşık 40 ailenin konteynerlerde fiilen ikamet etmediği, bazı konteynerlerin izinsiz olarak üçüncü kişilere devredildiği veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, barınma ihtiyacı devam eden vatandaşlarımızın hakkaniyetli şekilde desteklenmesini engellemekte; kaynakların etkin kullanımını da olumsuz yönde etkilemektedir" denildi.

Açıklamanın devamında "Geçici Barınma Merkezleri adından da anlaşılacağı üzere kalıcı konutların yapılması ile kapatılacak olan geçici alanlardır. Kalıcı konutların teslim edilmesiyle birlikte bu alanların kapatılması, ülke genelinde uygulanan genel politika çerçevesindedir. Depremden etkilenen 11 ilin tamamında olduğu gibi, ilimizde de geçici barınma alanları tahliye edilecektir. Bu kapsamda, ilimizdeki konteyner kentlerde verilen ücretsiz elektrik ve su hizmeti 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılacak; konteynerlerde kalan tüm ailelerin tahliye işlemleri başlatılacaktır.

Tahliye sürecinde vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek, valiliğimiz tarafından yapılacak sosyo-ekonomik durum incelemeleri sonucunda, sosyal yardım kriterlerini karşılayan ailelere kira ve benzeri destekler sağlanacaktır. Devletimiz, sosyal devlet ilkesi gereği, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanında yer almakta; zor zamanlarında tüm imkânlarıyla destek sunmaktadır. Yapılan tüm uygulamaların amacı, vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kalıcı ve daha iyi standartlara taşımaktır" ifadeleri kullanıldı.