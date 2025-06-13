Elazığ’da mayıs ayında meydana gelen 242 kazada 2 kişi hayatını kaybederken 171 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ’da mayıs ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 242 kazada 2 kişi hayatını kaybederken 171 kişi ise yaralandı. Kazaların 115’i yaralanmalı olurken, 127’si ise maddi hasarlı gerçekleşti. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."