Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğü yatırım hamleleriyle şehrin yaşam kalitesini artırmaya devam ederken, son dönemde hizmete sunulan Akpınar Mahallesi Yaşam Alanı, Doğukent Mahallesi Spor Köyü ve Hicret Mahallesi Spor ve Yaşam Kompleksi, yaz aylarında çocukların, gençlerin ve ailelerin huzurla vakit geçirdiği modern yaşam alanları olarak dikkat çekiyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren şehre nefes aldıran projeleri birer birer yatırıma dönüştürerek yatırım atağına ara vermeden devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, son dönemde Elazığ’ın çehresini değiştiren üç önemli yaşam alanını şehre kazandırdı. Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla mahalle ayrımı gözetmeden kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Akpınar Mahallesi Yaşam Alanı’nı Elazığ’a kazandırdı. 10 bin metrekare alan üzerinde hayat bulan ve hizmete açıldığı günden itibaren vatandaşların uğrak noktası haline gelerek yoğun ilgi gören Akpınar Yaşam Alanı bünyesinde yürüyüş ve bisiklet yolları, kaskatlı havuzlar, amfitiyatro, kafeterya, çocuk oyun grupları, kameriyeler, fitness alanları ve pergolalar ile oturma alanları yer alıyor. Çarşı, Kültür, Nailbey ve Sarayatik Mahallelerinin kesişim noktasında yer alan Akpınar Yaşam Alanı, hem şehir estetiğine değer katıyor hem de çocukların, gençlerin ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Öte yandan Akpınar Yaşam Alanı içerisinde yer alan Akpınar Kafe, özgün mimarisi, nezih ortamı ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla bölge sakinlerinin yaz akşamlarında tercih ettiği sıcak ve samimi bir buluşma noktası haline geldi.

Öte yandan Başkan Şerifoğulları, şehrin doğu bölgesini de ihmal etmeyerek Doğukent Mahallesi’ne yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Bu kapsamda, 38 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen ve içinde birçok spor aktivitesinin gerçekleştirildiği bir spor kompleksi olarak hizmet veren Spor Köyü vatandaşların hizmetine sunuldu. Sadece bölge insanının değil, tüm Elazığ halkının faydalandığı Spor Köyü, açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Her fırsatta çocuk ve gençlere verdiği önemi vurgulayarak hayata geçirdiği yatırımlarla bunu pekiştiren Başkan Şerifoğulları, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kente modern bir görünüm kazandırmak amacıyla hizmete sunduğu Spor ve Yaşam Kompleksi projesini, geleceğin sporcularının yetişmesi hedefiyle yatırıma dönüştürdü. Toplam 100 bin metrekare alan üzerinde hayat bulan Spor ve Yaşam Kompleksi bünyesinde; 18 bin metrekare alana sahip 480 kişi kapasiteli tribünü ile uluslararası standartlarda atletizm pisti, 480 kişi kapasiteli tribüne sahip 8 bin metrekare alana sahip futbol sahası, 250 kişilik kapalı spor salonu, 550 metre uzunluğunda kros (pisti) parkuru, soyunma odaları, yürüyüş yolları, kafeterya, mescit, kameriyeler, çocuk oyun grupları ve idari bina bulunuyor. Kalıcı eserler noktasında uzun yıllar kullanılması beklenen bu önemli tesis ayrıca vatandaşların aileleriyle huzur ve güven içerisinde vakit geçirdikleri bir alan olarak da dikkat çekiyor.