Elazığ’da şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan 3 ilçeden Karakoçan’da 5 bin 85 büyükbaş hayvan aşılanırken 255 işletmede sağlık taraması yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, şap hastalığının, çift tırnaklı hayvanlarda görülen, son derece bulaşıcı ve ekonomik kayıplara yol açan viral bir enfeksiyon olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle duyarlı hayvan popülasyonlarında yüzde 100’e varan yayılma oranına ulaşabilen bu hastalık, özellikle genç hayvanlarda kalp rahatsızlıklarına bağlı ölümlere sebep olabilir. Et ve süt veriminde düşüşe yol açarak hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik zararlara neden olmaktadır. Alınan karantina önlemleri yanında, 255 işletmede yapılan sağlık taraması ile birlikte, 5 bin 85 büyükbaş hayvan aşılanmış ve karantina bölgesindeki küçükbaş hayvanların aşılama süreci de devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalarla hastalığın kontrol altına alınması sağlanmış, salgının yalnızca tespit edilen işletmeyle sınırlı kalması ve diğer işletmelere yayılmasının önüne geçilmiştir. Hayvancılık sektörünü tehdit eden şap hastalığına karşı mücadelede etkin önlemler alarak hem hayvan sağlığını korumayı hem de bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız" denildi.