AK Parti Sözcüsü Çelik: "Farklı kimliklere sahip olsak da etnik kimlik olarak kendisini Türk, Arap Kürt olarak adlandıran vatandaşlarımızın olması, adlarımızın farklı olması doğaldır ama hepimizin soy adı Türkiye Cumhuriyeti’dir"

- "Devletlerin sert ve yumuşak güç unsurları vardır. Bütün güvenlik birimlerimiz Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, vatandaşını korumak için mücadele etmektedir. Yumuşak güç olarak silah bırakma çağrısı sık sık yapılmaktadır"

- "Türkmen kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye’yi bulacaktır"

- "Terör örgütüne fesih çağrısı terörsüz Türkiye merceğinden değerlendirilmektedir bizim açımızdan"

- "Geçmişimiz birdir, bugünümüz birdir, geleceğimiz, kaderimiz birdir diyoruz"

- "Muhalefetten gelen eleştiriler de kalitesiz eleştirilerdi. İsrail ve ABD doğrultusunda gerçekleştiğini söylemek devletin aklına dönük bilgisizliklerinin tezahürüdür"

- "Cumhur ittifakı bir ve bütündür, çatlak yoktur. Sayın Özel konuşurken ’duydum’ diye konuşuyor. Emekli diplomatların söylemlerini konuşuyor"

- "Sayın Bahçeli’nin şer şebekelerini altüst edecek çağrısı, sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bütün bunların cevabıdır. Biz parti olarak bütün değerlendirmeleri yapıp bu süreci takip edeceğiz"

ANKARA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.