Elazığ’da üzüm, biber ve kayısı üreticilerine pestisit denetimi yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, üzüm, biber ve kayısı üreticilerine yönelik pestisit denetimi yaptı. Denetimlerde hatalı pestisit kullanımının denetlenmesi ve ürünlerde ilaç kalıntısı çıkmaması amaçlandı. Hatalı tavsiye dışı ilaç kullanıldığı tespit edilmesi durumunda hasat geciktirme, ürün imhası veya idari para cezası yaptırımlarının uygulandığı aktarıldı.

Üreticilerin cezai işlemle karşılaşmamaları için zirai ilaçları etiket bilgilerine uygun olarak doğru bir şekilde kullanmaları gerektiği bildirildi.