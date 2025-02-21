Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, normal doğumun teşvik edilmesine yönelik etkinlik ve eğitim programlarına devam ediyor.

Müdürlüğe bağlı Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi, normal doğumun teşviki ve kamuoyunda bilinç oluşturulmasına yönelik etkinlik ve eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim Salonu’na yapılan etkinlikte bölgedeki kayıtlı gebelere eğitim verildi. Ayrıca vatandaşların uğrak yerlerinden olan bir AVM’de bilgilendirici çalışma gerçekleştirildi. Her iki etkinlikte de normal doğumun anne bebek sağlığına olumlu etkileri, emzirmenin önemi, gebelikte beslenme, anne sütünün önemi, gebelik süreci, yeni doğan bakımına yönelik çeşitli bilgilerin yer aldığı broşür dağıtımı yapıldı.