Elazığ’da son zamanlarda evcil hayvan severlerin gözdesi haline gelen muhabbet kuşları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Renkli tüyleri ve canlı doğasıyla dikkat çeken muhabbet kuşları, Elazığlıların evlerini renklendiriyor ve hızla popülerlik kazanıyor. Farklı türleri ve özellikleriyle hayvan severlerin ilgisini çeken muhabbet kuşları, özellikle çocukların ilgi gösterdiği kuş türleri arasında yer alıyor.

Petshop sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz yaptığı açıklamada, ’’Muhabbet kuşları vatandaşlar tarafından özelliklerde çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Fiyatları 250 ile 350 lira arasında değişiyor. İyi bir muhabbet kuşunun özelliği yavru olması, tüylerinin parlak olmasıdır. Yaz ayında okullar tatil olduktan sonra çocuklar muhabbet kuşlarına yoğun bir ilgi gösteriyor’’ dedi.