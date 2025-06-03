Elazığ Belediyesi ile Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen beceri ve meslek edindirme kurslarında eğitim gören kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünler, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM), Engelsiz Yaşam Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) çatısı altında Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan beceri ve meslek edindirme kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide el işi, tekstil, resim ve çeşitli el sanatlarına dair yüzlerce ürün yer aldı. Kadınların el emeği ve göz nuruyla hazırladığı ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiyi, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu da ziyaret ederek ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Bu tür etkinliklerin şehrin kültürel yaşamına önemli katkı sunduğunu dile getiren Bilginoğlu, kadınların üretime olan katkısının önemine dikkat çekerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.