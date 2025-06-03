SUBÜ Etnospor Topluluğu, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne katılım sağladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Etnospor Topluluğu öğrencileri, Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen ve bu yıl 7’ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne katıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 35 farklı ülkeden bini aşkın katılımcının yer aldığı festivalde; geleneksel okçuluk, yağlı güreş, atlı okçuluk, akrobasi gösterileri, savaş sanatları, geleneksel oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatları gibi çok sayıda etkinlik katılımcılarla buluşturuldu. Festival alanında hem çocuklara hem de yetişkinlere özel hazırlanan bölümlerde katılımcılar geleneksel sporları deneyimleme fırsatı yakaladı. SUBÜ Etnospor Topluluğu üyesi öğrenciler de festival süresince geleneksel spor kültürünü yerinde gözlemleyerek bilgi birikimlerini arttırma fırsatı yakaladı. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporları ve kültürel mirası günümüze taşımak ve her yaştan katılımcıya deneyim sunmak amacıyla düzenleniyor.