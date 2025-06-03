İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Tuğba Arıkan, havaların ısınması ile birlikte polen salınımının yoğunlaştığını belirterek polen alerjisi olan bireyleri uyardı. Özellikle Ege Bölgesi zeytin ağacı polenlerinin, çayır, çimen, yabani otlar, çam, kavak ve selvi ağaçlarından kaynaklanan polenlere dikkat çeken Prof. Dr. Arıkan, alerjik bireylerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Polenlerin özellikle sabah erken saatlerde ve öğlen saatlerinde yoğun olarak havada bulunduğuna dikkat çeken Arıkan, alerjik bireylerin mümkün olduğunca bu saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Arıkan, sabah ve öğlen evi havalandırılmamasını söyledi. Sıcak ve rüzgarlı havaların polenleri daha geniş alanlara taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Arıkan, bu koşulların alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini belirtti.

Polen alerjisi olan bireylerin yaşam kalitelerini korumak adına bazı önlemler almaları gerektiğini söyleyen Arıkan, "Pencereleri kapalı tutmak, dışarıdan eve gelince kıyafetleri değiştirmek ve duş almak, ev içinde hava filtreleri kullanmak gibi önlemler oldukça etkili olabilir. Ayrıca doktor tavsiyesiyle kullanılan antialerjik ilaçların da düzenli alınması önemlidir" dedi.

İzmir’de önümüzdeki günlerde polen seviyelerinin çok yüksek seyredeceği öngörülürken, Prof. Dr. Arıkan özellikle çocuk ve genç yaş gruplarında gözlenen burun akıntısı, hapşırık, gözlerde kaşıntı gibi semptomların hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Polen alerjisine dair daha fazla bilgi ve uzman görüşü için İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Birimi’ne başvurulabileceği belirtildi.