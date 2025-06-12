Elazığ Belediyesi, depreme dayanıklı ve modern yapı stokları oluşturarak vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Nailbey, Sarayatik, Çarşı ve Akpınar mahallelerinde başlatılması planlanan kentsel dönüşüm projesi süreci devam ediyor.

Elazığ Belediyesi’nin Nailbey Mahallesi’ni kapsayan kentsel dönüşüm projesi, Bosna Hersek Bulvarı’ndan Şehit İdris Doğan Caddesi’ne kadar uzanan ve General Hakkı Talay Caddesi ile Bağlar Sokak arasında yer alan toplam 8 adada önemli ve büyük bir değişim hedeflemiş, 930 mesken ile 174 ofis ve iş yerine yönelik ilk adım, 2024 yılının Ağustos ayında Kentsel Dönüşüm Ofisi hizmete açılarak atılmıştı. Bu tarihten itibaren bölgedeki dönüşüm süreci hızlanırken, 725 bağımsız bölüm için ön talep formları toplandı. Ardından uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirildi. 4 ticarethane, 135 mesken olmak üzere toplam 139 bağımsız bölümün katılım sağladığı görüşmeler neticesinde yüzde 12,6 oranında uzlaşma gerçekleştirildi ancak yeterli çoğunluğun şu aşamada sağlanamadığı aktarıldı.

Ayrıca Sarayatik, Çarşı ve Akpınar Mahallelerinde ise sürecin hızlandırılması amacıyla toplam 19 ada ve 214 adet için 2024 yılının Eylül ayında Kentsel Dönüşüm Ofisi hizmete açıldı. Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde toplam bin 539 adet bağımsız bölüm için talep toplandı. Parsel bazında ön talepte yüzde 70 çoğunluğu sağlayan 115 adet parsel için imar çapları çıkarılarak parsel bazında yapılabilir inşaat alanı, toplam konut adedi, toplam çıkan ticarethane metrekareleri ve parseldeki tapu sahiplerinin ödeyecekleri miktarlar hesaplandı. Hak sahiplerine parselleri hakkında yapım işleminin hangi şartlar altında gerçekleştirileceği, sürecin nasıl ilerleyeceği ve hak sahiplerinin bir araya getirilerek toplu hareket etmelerinin öneminin belirtildiği görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde Elazığ Belediyesi’nin yapım teklifi hak sahiplerine sunuldu.

Süreç sonunda Elazığ Belediyesi, 7 parsel (133 adet bağımsız bölüm) ile anlaşma sağlayarak proje ve gayrimenkul değerleme sürecine geçildi. Elazığ Belediyesi ile uzlaşı sağlayamayan parseller ise Elazığ Belediyesi vasıtasıyla müteahhitler ve hak sahipleri bir araya gelerek 5 parselde (143 adet bağımsız bölüm) dönüşüm süreci başlatılarak proje aşamasına geçildi. Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan binalar ile depremde ağır hasar alarak yıkılan ve yerinde dönüşüm projeleri kapsamında yeniden yapılacak olan yapıların inşa sürecini teşvik etmek amacıyla, otopark ücretlerinin yeniden değerlendirmesi süreci de başlatıldı.

Konuyla ilgili Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Elazığ’ın geleceğini güvence altına almayı amaçlayan bu çalışmaların, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmenin temelini oluşturduğu belirtilirken, depreme dirençli bir şehir için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği ifade edildi.