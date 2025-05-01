Elazığ’ın inşaat ve emlak potansiyelinin uluslararası arenada tanıtımını sağlamak, bölge ekonomisine değer kazandırmak amacıyla düzenlenen İnşaat Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Şehrin ticaret hayatına katkı sağlayan inşaat ve yapı sektörünün bölgedeki firmalarla etkileşime geçmesi ve bir araya gelmesi amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, şehrin ticaret hacmini ve yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor. İnşaat sektörü ve emlak alanındaki firmaların bölgedeki potansiyeli keşfetmesi ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmesi için önemli bir fırsat oluşturacak olan fuarın 4 gün süreceği bildirildi.

4 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarın, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği aktarıldı.