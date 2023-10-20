Elazığ’da bir iş yerinin deposundan hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki bir iş yeri deposundan gerçekleşen hırsızlık olayını M.G.’nın yaptığını tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.