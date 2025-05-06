Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına, ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitimde; deprem öncesinde alınması gereken önlemler, eşyaların sabitlenmesi, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, çantanın içinde neler bulunması gerektiği, aile bireyleriyle deprem anında neler yapılması gerektiği ve deprem sonrasında toplanma alanları hakkında bilgiler verildi.

Deprem anında sarsıntının hissedildiği zaman en güvenli yerde ‘çök-kapan-tutun’ hareketinin yapılması gerektiğini dile getiren Polat, eğer balkonda bulunuluyorsa hemen içeri girilip en güvenli yerde bu hareketin gerçekleştirilmesi gerektiğini ayrıca pencerelerden sarsıntı etkisiyle patlama nedeniyle uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Deprem öncesinde hazırlığın hayatta kalma şansını arttırdığını vurgulayan Polat, herkesin deprem çantasını hazırlamış olması gerektiğini belirtti.