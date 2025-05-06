Bingöl’de nisan ayı içerisinde 112’ye yapılan 23 bin 594 çağrının yüzde 71’lik kısmı vakaya dönüşmedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 112 Acil Çağrı Merkezinin vatandaşların zor anlarında kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Nisan ayı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine 23 bin 594 çağrının ulaştığını belirten Vali Usta, ‘’Vakaya dönüşen çağrı adedi 6 bin 850, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi ise 16 bin 774. Vakaya dönüşen çağrı oranı yüzde 29 vakaya dönüşmeyen çağrı oranı da yüzde 71. Bu yüzde 71’lik oran gerçekten çok fazla, hatları meşgul ediyoruz, gerçek ihtiyaç sahipleri ulaşamıyor, personel yetişemiyor, gecikildiği için belki de bir canı kaybediyoruz. 112, acil durumlarda en hızlı şekilde yardım alabileceğiniz çağrı hattıdır. Gereksiz yere yapılan aramalar, gerçek acil durumları geciktirebilir. Lütfen 112’yi sadece acil durumlar için arayalım. Her saniye önemli, her çağrı bir hayat kurtarabilir’’ dedi.