Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 'Bir İftar da Siz Verin' kampanyası kapsamında, 4 yıl önce başlatılan öğrencilere ücretsiz iftar programı her sene olduğu gibi bu sene de yaşatıldı.

Fırat Üniversitesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan 'Bir İftar da Siz Verin' kampanyası kapsamında Üniversite Evinde öğrenciler anne yemekleriyle iftarlarını açmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca kentte ve dışında bulunan hayırseverler başta olmak üzere, il siyasileri ve üniversite akademisyenleri tarafından Fırat Üniversitesi Vakfına bağışlanan paralarla 4 yıldır üniversite okuyan öğrencilere yönelik iftar organizasyonu düzenleniyor. Yapılan bu organizasyonla, özellikle farklı illerden ve ülkelerden gelerek eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin yalnızlık hissinin azaltılması, manevi atmosferin birlikte yaşanması ve üniversite-toplum iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Üniversite yönetimi, bu çalışmanın yalnızca yemek desteği değil, aynı zamanda gençlerin moral ve motivasyonun artmasında da önemli bir rol aldığını belirterek sıcak ortamda öğrencilerin yemek yemelerine vesile oluyor.

Ramazan ayının öneminin altını çizen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 'Zenginle fakiri, öğrenciyle hocayı herkesi aynı sofrada birleştiriyor. Üniversitemizde öğrencilerimizle birlikte Ramazan ayını geçirmek, aynı zamanda öğrencilerimizin iftar sofrasında hep birlikte bir arada iftarlarını açması açısından 4 yıldır bir kampanya başlatmış bulunuyoruz. Bu kampanya kapsamında hem üniversitemizde akademisyenler hem şehrimizdeki hayırseverler hem de ilimizdeki yöneticiler, kampanyaya üniversitemizin vakfı üzerinden destekte bulunuyorlar. Toplanan paralarla biz öğrencilerimize Ramazan ayı boyunca, hemen hemen her gün ücretsiz yemek veriyoruz' dedi.

İftar için Üniversite Evine gelen öğrencilerden Şehmuz Tunçtan, 'Birçok üniversitede olduğu gibi bizim üniversitede de il dışından gelen birçok öğrenci oluyor. Bu öğrenciler de uzun zamandır memleketlerine gitmediği için açıkçası anne yemeği özlemi çekiyorlar. Burada 30 gün boyunca çıkan yemekler gerçekten çok güzeldi. Sanki annem yapmış gibi yedim' ifadelerini kullandı.