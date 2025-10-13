Elazığ’da Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, Elazığ Belediyesi Sivrice Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da festivale katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu. Gün boyu süren etkinliklerde gençler; ip atlama, halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Festivalde ayrıca dart, langırt, masa tenisi ve voleybol ve survivor parkur yarışması gibi spor etkinlikleriyle renkli anlar yaşandı. Müzik ve eğlence dolu bir atmosferin hakim olduğu festivalde, gençler şarkılar söyleyip halaylar çekerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Gün boyu gençlerin keyiflerine ortak olan Başkan Şerifoğulları, "Göz bebeğimiz olan gençlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Elazığ’ımız; tarihiyle, kültürüyle, insanımızın vefasıyla, mertliğiyle özel ve güzel bir şehirdir. Bu özel ve güzel şehri geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Sizler bizlerin ümidisiniz, sizler hayal ettikçe, sizler çalıştıkça, sizler ürettikçe bu şehir daha da güzel olacak. Bizler de her daim sizlerin yanında olacağız" dedi.