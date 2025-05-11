Afet ve Acil Durum (AFAD) Elazığ İl Müdürlüğünün arama ve kurtarma eğitimleri sürüyor.

AFAD Elazığ İl Müdürlüğünün kurum çalışanlarına yönelik arama ve kurtarma eğitimleri sürüyor. Eğitimler çerçevesinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerine, arama-kurtarma teknisyenleri tarafından, "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" verildi.

Teorik ve pratik olarak gerçekleşen eğitimde, enkaz kaldırma ve destekleme çalışmaları ile genel malzeme bilgisi konularında bilgiler verildi.