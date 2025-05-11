İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde Glütensiz Mutfak kurulacağını ve bu mutfakta glütensiz ürünler üzerine atölyeler gerçekleştirileceğini duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında glütensiz beslenen yurttaşlar için kapsayıcı ve eşitlikçi bir adım attı.

Meslek Fabrikası bünyesinde Glütensiz Mutfak kurulacak ve glütensiz beslenmeye dair atölyeler düzenlenecek. Atölye çalışmalarının detayları, Meslek Fabrikası'nın sosyal medya hesabından paylaşılacak.

Yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığı olan çölyak hastalığına sahip kişiler, glütensiz beslenebiliyor.

Glütensiz gıdaya erişebilmeleri hayati önem taşıyan çölyak hastaları ve glütensiz ürün üretiminin inceliklerini öğrenmek isteyenler Meslek Fabrikası'nın atölyelerine katılım sağlayabilecek.